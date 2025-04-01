Суд признал публикацию на юмористическом сайте оскорблением чувств верующих

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Суд Москвы заблокировал страницу с изображением Иисуса Христа с сигаретой

Кузьминский районный суд Москвы постановил заблокировать страницу сайта ruanekdot.ru, где было размещено изображение Иисуса Христа с сигаретой, сообщает ТАСС .

Инициатором процесса выступила прокуратура, которая в ходе мониторинга интернета обнаружила публикацию.

В надзорном ведомстве сочли, что подобный контент нарушает законодательство о защите чувств верующих. Суд согласился с этой позицией, удовлетворив административный иск в полном объеме.

Представители сайта пока не комментировали ситуацию.

Ранее в Москве в одном из магазинов нашли книги с черной магией, изданные на Украине.