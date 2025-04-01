Суд признал публикацию на юмористическом сайте оскорблением чувств верующих
Суд Москвы заблокировал страницу с изображением Иисуса Христа с сигаретой
Кузьминский районный суд Москвы постановил заблокировать страницу сайта ruanekdot.ru, где было размещено изображение Иисуса Христа с сигаретой, сообщает ТАСС.
Инициатором процесса выступила прокуратура, которая в ходе мониторинга интернета обнаружила публикацию.
В надзорном ведомстве сочли, что подобный контент нарушает законодательство о защите чувств верующих. Суд согласился с этой позицией, удовлетворив административный иск в полном объеме.
Представители сайта пока не комментировали ситуацию.
Ранее в Москве в одном из магазинов нашли книги с черной магией, изданные на Украине.