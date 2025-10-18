Суд принял к производству дело о теракте против генерала Москалика

Второй Западный окружной военный суд приступил к работе с уголовным делом об организации и исполнении террористического акта, в результате которого погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Ярослав Москалик, сообщает ТАСС .

Материалы в отношении Игната Кузина поступили в судебную инстанцию, и в ближайшее время будет определена дата предварительных слушаний. Обвиняемому вменяют целый ряд статей Уголовного кодекса, включая террористический акт, участие в террористическом сообществе и незаконное обращение со взрывчатыми веществами.

Следствие установило, что с февраля 2022 года на Украине было создано преступное сообщество, ставившее целью дестабилизацию обстановки в России и давление на власти для прекращения специальной военной операции. Кузин, по данным Генпрокуратуры, был завербован в 2023 году и получил задание ликвидировать генерала Москалика. Для этого он арендовал квартиру в том же доме в Балашихе, где проживал военачальник, и вел за ним постоянное наблюдение.

В феврале 2025 года обвиняемый приобрел автомобиль, собрал самодельное взрывное устройство с поражающими элементами и установил его в салоне машины, припаркованной у подъезда. 25 апреля, когда Москалик вышел из дома, неустановленный соучастник дистанционно привел СВУ в действие, что привело к гибели генерала.

В ходе расследования был также задержан Василий Графский, обвиняемый в пособничестве терроризму и доставке взрывчатки в Московский регион. Фрунзенский районный суд Саратова уже продлил ему меру пресечения в виде заключения под стражу.