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Суд приговорил к аресту двух молодых людей за непристойное поведение в Москве

Суд приговорил к административному аресту женщину и мужчину, которые продемонстрировали непристойное поведение в столице, сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы.

Тверской районный суд города признал виновным Никиту Левкина и Ксению Лисину в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) и ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Отмечается, что они совершали непристойные и аморальные действия в центре Москвы.

Каждому назначили наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток за совершение правонарушения по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ и административного ареста сроком на 15 суток по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ.

Ранее москвич разрисовал свастикой чужие машины. Он получил 15 суток ареста.