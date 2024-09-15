Москвич разрисовал свастикой чужие машины и получил 15 суток ареста

Житель Москвы Кирилл Д. во время прогулки по району Тушино решил расцарапать припаркованные автомобили нацистской символикой, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

Благодаря его «творчеству» на Mitsubishi и Audi появилась свастика, а на Opel — запрещенный лозунг из четырех цифр.

Один из водителей увидел нарисованную на своей иномарке свастику и обратился к правоохранителям. Он пояснил, что не знаком с Кириллом.

В результате на 27-летнего мужчину составили 6 административных протоколов о пропаганде нацизма. За рисунки свастики москвич получил по 1 тыс. штрафа, а за запрещенный лозунг — арест на 15 суток. Еще 3 протокола суд вернул в полицию, посчитав доказательства недостаточными.