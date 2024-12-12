Суд приговорил бывшего менеджера Финпромбанка к 6 годам колонии

Столичный суд вынес приговор экс-заместителю директора департамента кредитных операций АКБ «Финансово-промышленный Банк» Александру Лаврентьеву по уголовному делу о растрате имущества коммерческого банка, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

Следствие установило, что фигурант, действуя в составе организованной группы, как представитель банка заключал сделки, подписывая безвозвратные кредитные договоры с заемщиками без надлежащего обеспечения.

В итоге организованная группа, включая Лаврентьева, в 2014–2016 гг. похитила у банка не менее 8,6 млрд рублей. Это было сделано с помощью заключения договоров купли-продажи акций с подконтрольной зарубежной компанией, а также с помощью выдачи крупных невозвратных кредитов.

Мужчину признали виновным по ч. 4 ст. 160 УК РФ. Речь идет о растрате в особо крупном размере, совершенной с использованием служебного положения.

С учетом позиции гособвинителя суд приговорил Лаврентьева к 6 годам лишения свободы. Наказание он будет отбывать в колонии общего режима. Также фигурант должен выплатить штраф в размере более 1 млн рублей.

Ранее суд посадил на 19 лет экс-председателя банка БКФ Ольгу Миримскую. Ее признали виновной в даче взятки и покушении на дачу взятки должностному лицу.