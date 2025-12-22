Суд подтвердил включение ООО «Росло» в реестр недобросовестных поставщиков

Арбитражный суд Москвы признал законным решение Московского областного УФАС о включении ООО «Росло» в реестр недобросовестных поставщиков после одностороннего отказа компании от исполнения контракта, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Арбитражный суд города Москвы рассмотрел дело по жалобе ООО «Росло» и подтвердил законность решения Московского областного УФАС России о включении компании в реестр недобросовестных поставщиков.

Ранее в антимонопольное ведомство поступило обращение от администрации муниципального округа Истра Московской области. Поводом стал односторонний отказ ООО «Росло» от исполнения контракта на снос аварийных многоквартирных домов.

По итогам проверки УФАС признало действия компании нарушающими законодательство и приняло решение о внесении сведений о ней в реестр недобросовестных поставщиков. ООО «Росло» попыталось оспорить это решение в суде, однако Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении требований компании и подтвердил обоснованность позиции антимонопольного ведомства.