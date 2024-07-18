сегодня в 14:00

Суд подтвердил правоту Минэкологии в споре о месторождении в Волоколамском округе

Десятый арбитражный апелляционный суд отказал горнодобывающей компании «БИКГеопартнер» в удовлетворении жалобы на решение суда предыдущей инстанции, рассмотревшего спор компании с Минэкологии Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба эковедомства.

Ранее министерство отказалось включить в перечень участков недр местного значения участок «Муромцево» в Волоколамском округе, где «БИКГеопартнер» намеревался добывать песок.

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов отметил, что когда компания обратилась в ведомство, специалисты обследовали участок «Муромцево».

«Было установлено, что участок предполагавшейся добычи входит в границы 3 пояса зоны санитарной охраны водозаборных узлов. Соответственно, добычные работы могли создавать риски для системы водоснабжения в округе, поэтому компании было отказано», — пояснил Фирсов.

Не согласившись с позицией министерства, компания направила в арбитражный суд Московской области исковое заявление, в котором просила признать действия ведомства незаконными, однако суд отказал в удовлетворении исковых требований. Теперь и высшая инстанция подтвердила правоту Минэкологии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.