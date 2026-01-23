Суд Подмосковья распорядился уничтожить поддельный армянский коньяк

В Московской области Арбитражный суд вынес решение по делу компании «Прошянский коньячный завод» из Пушкина. Фирму привлекли к ответственности за продажу некачественного спиртного.

Специалисты Межрегионального управления провели внеплановую проверку. Они взяли образцы напитков, которые компания продавала под видом армянского коньяка. Эксперты из аккредитованной лаборатории исследовали алкоголь и выявили нарушения.

Оказалось, что содержимое бутылок не отвечает государственным стандартам. Продукция не соответствует ни техническим регламентам, ни официальному определению коньяка. По составу напиток существенно отличается от того, что должно быть в настоящем коньяке по технологии производства.

Суд встал на сторону покупателей и постановил: фальсифицированный алкоголь должен быть изъят и уничтожен. Это решение показывает жесткий контроль за качеством спиртных напитков на российском рынке.

Компания пыталась оправдаться, ссылаясь на декларации ЕАЭС и сертификаты качества. Однако суд отклонил эти доводы. В суде подчеркнули, что тот, кто ввозит товар, должен сам контролировать производство и не вправе перекладывать вину на зарубежного изготовителя. Дополнительные результаты проверок и заключение нанятого эксперта суд счел неубедительными — они не смогли поставить под сомнение данные государственной экспертизы.

В итоге суд установил, что нарушение действительно было совершено. Организацию оштрафовали, а некачественный алкоголь изъяли и отправили на утилизацию.

Суд принял решение, которое показывает: когда речь идет о продаже алкоголя, главное — это безопасность покупателей. Судьи поддержали действия контролирующих органов, которые убрали из продажи алкогольную продукцию, не отвечающую нормам качества. Такое решение доказывает, что интересы потребителей стоят на первом месте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о введении в регионе ограничения на продажу алкоголя. Спиртное запретили продавать в магазинах во дворах многоэтажек.

«Во-первых, запретим продажу алкоголя во всех торговых точках во дворах многоквартирных домов. Если дверь магазина выходит во двор — никакого спиртного на прилавках быть не должно. Особенно много проблем доставляют алкомаркеты, расположенные на первых этажах. Это постоянный шум, мусор и прочие неудобства, от которых страдают жители. Жилые дома, дворы — не лучшее место для этого», — сказал Воробьев.

