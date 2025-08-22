сегодня в 13:39

Суд поддержал УФАС Подмосковья в деле о нарушении ООО «ЦРМ.ЛИДС» закона о рекламе

Арбитражный суд города Москвы признал законным решение Московского областного УФАС России, вынесенное в отношении ООО «ЦРМ.ЛИДС» за нарушение Закона о рекламе. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в управление поступило обращение гражданина о получении им СМС-сообщений рекламного характера без предварительного согласия.

Управлением было возбуждено дело в отношении общества по признакам нарушения закона о рекламе.

По итогам рассмотрения дела Московским областным УФАС России вынесено решение о нарушении ООО «ЦРМ.ЛИДС» Закона о рекламе.

Общество не согласилось с решением и обратилось в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «ЦРМ.ЛИДС» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-120121/25).

