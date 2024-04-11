Суд поддержал решение УФАС Подмосковья в отношении больницы в Щелкове

Арбитражный суд города Москвы признал законным решение Московского областного УФАС России о нарушении ГБУЗ Московской области «Щелковская городская больница» закона о контрактной системе, передает пресс-служба ведомства.

Ранее в Московское областное УФАС России поступила жалоба от индивидуального предпринимателя на действия Щелковской городской больницы при определении поставщика путем проведения запроса котировок в электронной форме на поставку расходных материалов для клинико-диагностической лаборатории.

По результатам рассмотрения управление признало жалобу индивидуального предпринимателя обоснованной.

Заказчик не согласился с решением управления и обратился в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал ГБУЗ Московской области «Щелковская городская больница» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.