Суд поддержал решение УФАС по Подмосковью в отношении ООО «Медикал Партс»
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Арбитражный суд города Москвы признал законным решение Московского областного УФАС России о включении сведений в отношении ООО «Медикал Партс» в реестр недобросовестных поставщиков, сообщает пресс-служба управления.
Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение ГБУЗ МО «Мытищинская областная клиническая больница» о внесении сведений в отношении ООО «Медикал Партс» в РНП по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на оказание услуг по техническому обслуживанию общебольничной медицинской техники и оборудования.
По результатам рассмотрения обращения Управление признало действия Общества не соответствующими закону, сведения в отношении Общества подлежащими включению в РНП.
Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.
Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «Медикал Партс» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-197016/24).
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