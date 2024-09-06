Суд поддержал прекращение парализующего компанию конфликта исключением совладельца

Верховный суд РФ одобрил решение исключать из компании совладельца в случае корпоративного конфликта, который парализует деятельность организации, сообщает «Интерфакс» .

Как следует из определения суда, такое правило касается даже тех ситуаций, когда контроль в фирме распределен поровну. При этом в учредительных документах должен отсутствовать пункт об ином способе решить спор.

Согласно российскому законодательству, удалить из компании совладельца можно, если он нанес значительный вред ООО (п. 1 ст. 67 ГК РФ, ст. 10 «Закона об обществах»). Вместе с тем участник должен получить действительную стоимость его доли.

Верховный суд подчеркнул, что при корпоративном конфликте суд определяет, кто из владельцев действует в интересах Общества, а кто хочет извлечь выгоду.