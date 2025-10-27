Суд отменил онлайн-покупку малышом свыше 100 товаров через аккаунт матери

сегодня в 15:42

Второй кассационный суд позволил матери отказаться от покупки более 100 товаров на маркетплейсе, которую совершил ребенок через ее аккаунт. Сам маркетплейс ранее отказал женщине в этом, сообщает ТАСС .

В материалах дела указано, что несовершеннолетний случайно купил 102 товара через личный кабинет матери без ее ведома. Когда она это обнаружила, то обратилась в поддержку маркетплейса, чтобы отменить заказ.

Однако платформа отказала женщине в этом. Мать ребенка обратилась в суд.

Суд первой инстанции встал на сторону маркетплейса. Однако Второй кассационный суд потребовал направить дело на новое рассмотрение. Он отменил решение первого суда.

