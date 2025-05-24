Суд отменил депортацию дагестанки Шоюбовой, чьи братья погибли на спецоперации

Кассационный суд отменил решение о выдворении из РФ гражданки Азербайджана, а также этнической дагестанки Фатмы Шоюбовой. Ее братья умерли, выполняя задачи в зоне спецоперации, сообщает РИА Новости со ссылкой на уполномоченного по правам человека в Дагестане Запира Алхасова.

В феврале он рассказал, что Шоюбова — гражданка Азербайджана, но по национальности дагестанка. Она жила в республике Дагестан несколько лет, устраивалась на работу по патентам. Также она собиралась подать документы, чтобы получить гражданство РФ.

Но в 2024 году в семье произошла трагедия. У Шоюбовой в зоне СВО умерли два брата. Женщина похоронила их в Дагестане. На фоне этого не смогла своевременно продлить патент.

У Шоюбовой двое сыновей. Они проходят обучение в университетах Дагестана.

В январе Советский райсуд Махачкалы назначил Шоюбовой административное выдворение из России. Верховный суд Дагестана оставил решение без изменений. Но в Пятом кассационном суде общей юрисдикции решение отменили.