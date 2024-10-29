Суд отказал экс-вокалисту группы «Тараканы» Спирину* в снятии статуса иноагента

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Замоскворецкий суд Москвы отказал в иске признанному иноагентом в России экс-вокалисту группы «Тараканы» Дмитрию Спирину*, сообщает РИА Новости .

«В удовлетворении административного иска Спирина* Дмитрия Александровича к министерству юстиции РФ о признании незаконным и отмене решения о признании иностранным агентом, обещании устранить нарушение прав — отказать», — говорится в судебных документах.

Бывший вокалист рок-группы «Тараканы» Дмитрий Спирин* был признан иностранным агентом в июне.

Спирин* — российский рок-музыкант, бывший вокалист московской рок-группы «Тараканы!», экс-гитарист группы «Ракеты из России». Также известен как один из основателей и участников поп-панк-супергруппы «Приключения Электроников».

*Признан Минюстом РФ иностранным агентом.