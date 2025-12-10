сегодня в 16:19

Суд отказал блогеру Владу Бумаге в защите прав на изображение

Блогер Влад Бумага, известный также как А4, не смог отстоять в суде права на использование его образа на чужой продукции. Иск был отклонен, сообщает «112» .

Причиной обращения блогера в суд стала продажа футболок с фотографией блогера A4. Юрист, представляющий интересы Бумаги, подал иск против коммерсанта, занимавшегося распространением данной продукции.

Сторона блогера утверждала о незаконном копировании и распространении продукции, но в итоге проиграла.

Суд не удовлетворил заявленные требования, аргументировав это тем, что оформление вызывающих разногласия товаров существенно отличается от тех изображений, которые были предоставлены адвокатами в качестве доказательств.

Ранее сообщалось, что белорусский блогер задолжал российской налоговой службе более 2 млн рублей. Если Влад Бумага не погасит долг, то его могут оштрафовать.

