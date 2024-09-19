Суд освободил Мартынову, которую осудили за попытку убийства дочери 16 лет назад

Первый апелляционный суд общей юрисдикции принял решение об освобождении осужденной ранее за попытку убийства дочери Антонины Мартыновой. Женщине заменили реальный срок на 8 лет условно, сообщает ТАСС .

В ходе заседания суд отметил смягчающими обстоятельства ее поведение после совершения преступления, когда она пыталась реально загладить причиненный вред потерпевшей.

По версии следствия, в 2007 году Мартынова специально столкнула с лестницы двухлетнюю дочь, которая упала на два пролета, сломала челюсть и получила травму головы. Мать утверждала, что это несчастный случай, но оказалось, что ее действия видел 11-летний соседский сын.

В 2008 году присяжные признали ее виновной и оставили под подпиской о невыезде, но женщина сбежала. Ее искали по всей стране.