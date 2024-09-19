Суд освободил Мартынову, которую осудили за попытку убийства дочери 16 лет назад
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Первый апелляционный суд общей юрисдикции принял решение об освобождении осужденной ранее за попытку убийства дочери Антонины Мартыновой. Женщине заменили реальный срок на 8 лет условно, сообщает ТАСС.
В ходе заседания суд отметил смягчающими обстоятельства ее поведение после совершения преступления, когда она пыталась реально загладить причиненный вред потерпевшей.
По версии следствия, в 2007 году Мартынова специально столкнула с лестницы двухлетнюю дочь, которая упала на два пролета, сломала челюсть и получила травму головы. Мать утверждала, что это несчастный случай, но оказалось, что ее действия видел 11-летний соседский сын.
В 2008 году присяжные признали ее виновной и оставили под подпиской о невыезде, но женщина сбежала. Ее искали по всей стране.