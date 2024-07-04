Суд оставил под стражей подозреваемого в убийстве лидера рок-группы «Пасека»

Московский городской суд оставил без изменения решение Измайловского районного суда о заключении под стражу солиста рок-группы «Пасека» Романа Медведкина, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Подозреваемый в убийстве певец останется в СИЗО до 8 августа. Его обвиняют по уголовным статьям об убийстве двух и более лиц и покушении на преступление.

По предварительным данным, Медведкин является тем человеком, который в ночь на 8 июня на Сиреневом бульваре напал с ножом на двух мужчин. Одному из пострадавших нанесли не менее девяти ударов в область жизненно-важных органов, от которых он умер в машине скорой помощи. Второй пострадавший получил не менее трех ударов ножом.

Получившим ранение оказался глава АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин и его знакомый Иван Поздняков, а нападавшим — лидер рок-группы «Пасека».