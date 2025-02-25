Суд оставил Аяза Шабутдинова под стражей до августа

Суд Москвы приступил к рассмотрению уголовного дела Аяза Шабутдинова. Он также продлил блогеру меру пресечения, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры .

Гособвинитель ходатайствовал о продлении подсудимому срока содержания под стражей.

При этом адвокат Шабутдинова возражал против этого. Он просил отправить своего подзащитного под домашний арест. Как сообщает SHOT, сторона защиты оперировала тем, что блогер сотрудничал со следствием, а также наличием у него малолетних детей.

Суд встал на сторону гособвинителя. Шабутдинову продлили срок содержания под стражей до 12 августа 2025 года.

Ранее прокуратура Москвы утвердила обвинение против Шабутдинова. Его обвиняют в крупном мошенничестве. По данным следствия, ущерб от его курсов составил более 57 млн рублей.