сегодня в 12:58

Суд оштрафовал Telegram на 7 млн рублей за неудаление запрещенной информации

Таганский районный суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 7 млн рублей за повторное неудаление запрещенной информации, сообщает Baza .

Столичный суд признал мессенджер виновным по части 3 статьи 13.50 КоАП РФ (повторное неисполнение обязанностей владельцем соцсети по ограничению доступа к информации).

Установлено, что Telegram не ограничил доступ к информации о дистанционной и розничной продаже алкоголя, материалам о нетрадиционных сексуальных отношениях*.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что администрация Telegram не хочет сотрудничать с властями РФ. По его словам, в мессенджере много потенциально опасного контента.

* Движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.