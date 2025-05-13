Суд оштрафовал хозяйку магазина «Ведьмин путь» за оскорбление чувств верующих

Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал владелицу магазина «Ведьмин путь» Анну Авдееву по статье об оскорблении чувств верующих. Она заплатит 100 тыс. рублей, сообщает ТАСС .

Авдееву признали виновной по ч. 2 ст. 5.26 КоАП РФ (умышленное публичное осквернение религиозной или богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики).

В магазине колдовских изделий продавалась продукция, которая оскорбляла чувства верующих — изображения святых с перевернутыми восьмиконечными крестами, свечи в виде искаженных икон и так далее.

Полиция нагрянула с проверкой после обращения общественной организации «Сорок сороков». Как только правозащитники пришли в магазин, продавец начал нервно кому-то звонить. Стражи порядка зафиксировали все товары, которые находились в продаже в открытом доступе.