Суд огласил приговор украинской актрисе, призывавшей к убийству солдат ВС РФ

Актрисе Курилец заочно дали 5 лет тюрьмы за призывы к убийству солдат ВС РФ

Украинскую актрису, преподавателя детской театральной мастерской ArtEtra Андрианну Курилец-Кметюк заочно приговорили к пяти годам тюрьмы за призывы к убийству российских солдат, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

Актрису признали виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Басманный районный суд столицы приговорил Курилец к пяти годам заключения в колонии общего режима.

Также ей на два года запретили заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов. Срок исчисления наказания начнется с момента ее экстрадиции или фактического задержания в России.

В апреле 2022 года на Украине сняли рекламу, в которой Курилец озвучивает экстремистские лозунги, а затем с улыбкой перерезает серпом горло мужчине в военной форме. О возбуждении уголовного дела в отношении актрисы в мае прошлого года сообщил глава СК Александр Бастрыкин. Курилец объявлена в международный розыск.

Ранее Басманный суд Москвы заочно приговорил к восьми годам лишения свободы политолога Аббаса Галлямова* по делу о распространении недостоверной информации о ВС РФ. По словам адвоката Алана Гамазова, к такому же сроку приговорили украинского журналиста Александра Преподобного.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.