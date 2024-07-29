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Суд вынес заочный приговор политологу Галлямову* за фейки об армии России

Басманный суд Москвы заочно приговорил к восьми годам лишения свободы политолога Аббаса Галлямова* по делу о распространении недостоверной информации о Вооруженных силах РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Алана Гамазова.

Галлямова* обвиняют по ч. 3 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, повлекшее тяжкие последствия).

По словам адвоката, суд заочно приговорил к такому же сроку украинского журналиста Александра Преподобного.

В марте 2023 года Галлямова* сотрудники правоохранительных органов объявили в розыск.

Галлямов* — российский политолог и политтехнолог. В настоящий момент живет в Израиле.

*физическое лицо, выполняющее функции иноагента