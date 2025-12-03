Суд обязал жителя Щелковского округа возместить ущерб за свалки в Назимихе

Суд удовлетворил иск министерства экологии и природопользования Московской области о возмещении ущерба за незаконное размещение отходов в деревне Назимиха Щелковского округа, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Суд рассмотрел иск министерства экологии и природопользования Московской области к жителю деревни Назимиха Щелковского округа. Гражданин организовал несколько свалок, что привело к значительному ущербу окружающей среде.

По словам министра экологии и природопользования Московской области Виталия Мосина, экспертиза оценила ущерб от незаконного складирования отходов на одном из участков более чем в миллион рублей. Ранее Щелковский городской суд уже обязал этого гражданина выплатить почти 4 миллиона рублей за аналогичные нарушения на других участках. Ответчик настаивал, что уже понес достаточное наказание, и просил суд отклонить новые требования министерства.

Суд признал доводы ответчика неубедительными и постановил взыскать с него сумму ущерба. Ранее часть исков по свалкам в Назимихе уже была удовлетворена. В целом министерство экологии намерено взыскать порядка 200 миллионов рублей по всем выявленным нарушениям в деревне.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.