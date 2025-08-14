Суд не выпустил продюсера Baza Лукьянову из СИЗО

Суд не стал отпускать из СИЗО продюсера Telegram-канала Baza Татьяну Лукьянову, она арестована до 20 сентября, сообщает «Осторожно, новости».

Адвокат сказала, что информации о причастности его подзащитной к даче взяток нет. При этом при аресте Лукьянова даже не понимала, в чем ее обвиняют. Женщину попросили отпустить под домашний арест с учетом «всех возможных ограничений».

На суд пришли коллеги, которых продюсер поприветствовала словами «А почему вы не на работе?». Также она сказала, что рада всех видеть.

«Все нормально. Тут кормят. Письма приходят потихонечку, но по-разному», — поделилась арестованная.

Лукьянову взяли под стражу 23 июля. Ее арестовали вместе с главредом Baza Глебом Трифоновым. Задержанную обвинили в даче взятки полицейским якобы для получения служебной информации.

Ранее начальник дежурной части УМВД Краснодара Александр Аблаев, обвиняемый в получении взятки от журналистов Baza и в превышении должностных полномочий, признал вину.