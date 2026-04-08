Суд не стал менять приговор семье Аббасовых по делу об убийстве байкера в Москве

Первый апелляционный суд оставил без изменений приговор семье Аббасовых по делу об убийстве байкера в Москве. Родные жертвы ранее подавали жалобу, считая назначенные сроки недостаточными, а штрафы заниженными, сообщает «112» .

В апреле 2024 года 22-летний Шахин Аббасов зарезал 24-летнего байкера Кирилла Ковалева, который сделал ему замечание за неправильную парковку у подъезда многоэтажки. Также в драке участвовал брат обвиняемого Шохрат, который несколько раз ударил жертву.

После этого братья попытались скрыться. Они дали взятку инспектору ДПС Дмитрию Бовтунову, чтобы добраться до Ростовской области. Обвиняемые хотели уехать в ЛНР, но были задержаны.

Также правоохранители схватили родственников братьев: их отца и еще нескольких членов семьи, которые пытались укрыть парней. Силовики провели обыски в доме у семьи и нашли 44 млн рублей и 300 тыс. долларов США наличными.

В ноябре 2025 года Московский городской суд приговорил Шахина Аббасова к 17 годам колонии строгого режима, Шохрата — к 12 годам. Также 8 лет тюрьмы получил их двоюродный брат Исхан за укрывательство.

Инспектор ДПС, получивший взятку, был приговорен к 3,5 года колонии. Отца братьев, напавших на байкера, оправдали. Родные погибшего остались недовольны приговором и подавали жалобу.

