Суд Москвы заочно приговорил экс-главу Межпромбанка Пугачева к 14 годам тюрьмы

Бывший глава Межпромбанка Сергей Пугачев признан виновным по делу о злоупотреблении полномочиями и присвоении в особо крупном размере, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы .

Приговор огласил Тверской районный суд столицы. Пугачева признали виновным по ч. 4 ст. 160 УК РФ; ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 201 УК РФ.

Мужчину заочно приговорили к лишению свободы на срок 14 лет. Отбывать наказание ему предстоит в исправительной колонии общего режима. Также Пугачеву назначили штраф.

Срок будет исчисляться с момента фактического задержания и ареста фигуранта. Сейчас банкир проживает во Франции.

Ранее суд огласил приговор сотруднику ГАИ из глубинки, жившему в особняке с золотым унитазом. Ему дали 20 лет колонии.