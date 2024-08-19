Суд Москвы продлил арест еще четырем обвиняемым в совершении теракта в «Крокусе»
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Столичный суд продлил меру пресечения еще четырем обвиняемым в совершении теракта в «Крокус Сити Холле», сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы.
Басманный районный суд города Москвы удовлетворил ходатайство органов следствия. Обвиняемым в исполнении террористического акта в «Крокус Сити Холле» продлили меру пресечения в виде заключения под стражу еще на три месяца.
Арест до 22 ноября 2024 года продлили Лутфуллои Назримаду*, Курбонову Джумахону Бегиджоновичу*, Юсуфзоду Якубджони Давлатхону*, Шарипзоде Мухаммаду Зору*.
В общей сложности под стражей они будут находиться 7 месяцев и 22 дня.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Боевики напали на концертный зал, открыли огонь по людям, а затем подожгли помещение. В результате трагедии погибли 145 человек.
Подозреваемые были задержаны. Всего арестовали 12 человек.
Ранее суд столицы продлил срок пребывания под стражей еще четырем обвиняемым в совершении теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» на 3 месяца.
* Занесены в реестр террористов и экстремистов в РФ.