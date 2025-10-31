Суд Москвы прекратил дело, возбужденное на женщину из-за неубранной мочи собаки

Симоновский районный суд города Москвы встал на сторону хозяйки пса, которую обвинили в несоблюдении требований к содержанию животных по уборке за ними во время выгула. Он отменил ранее назначенный ей административный штраф, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы .

О том, что москвичку впервые в России оштрафовали за неубранную мочу собаки, стало известно в середине октября. Хозяйка питомца Надежда рассказала, что во время выгула убрала за псом фекалии, но не протерла траву. Из-за этого к ней возникли претензии.

По версии заместителя начальника Государственной инспекции по надзору в области обращения с животными комитета ветеринарии столицы, Надежда не обеспечила уборку продуктов жизнедеятельности животного на территории общего пользования при выгуле. Женщине был выписан штраф в размере 1,5 тыс. рублей.

Однако хозяйка пса не согласилась с данным постановлением и решила его оспорить. В итоге суд прекратил производства дела на основании п. 2 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ (отсутствие состава правонарушения).

