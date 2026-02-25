Суд Москвы оштрафовал на 3,5 млн рублей компанию Likeme

сегодня в 13:56

Таганский суд Москвы в среду назначил многомиллионный штраф сингапурской компании Likeme Pte.Ltd, которая владеет соцсетью Likee, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Компанию обвинили в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 13.50 КоАП РФ (неисполнение обязанностей владельцем социальной сети). Суд признал ее виновной.

Он назначил компании штраф в размере 3 500 000 рублей.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала страшном тренде на кормление игрушек частями себя в Likee. Площадка якобы не запрещает выкладывать такие видео.

Также в среду суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 7 млн рублей и Google на 22,8 млн рублей.

