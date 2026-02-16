Мизулина рассказала о страшном тренде на кормление игрушек частями себя в Likee

В соцсети Likee среди маленьких детей распространяется ужасающий «антитренд на селфхарм». Они приобретают игрушки героев одной из игр, а затем кормят их под камеру «частями себя» — кровью, слезами и другим, рассказала в своем Telegram-канале директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина.

Часть детей режет себе руки на опубликованных записях. Площадка, как рассказали Мизулиной подписчики, якобы не запрещает выкладывать такие видео.

Также, по словам пользователей, платформа блокирует профили людей, которые жалуются им на опасные публикации. В связи с этим Мизулина собирается направить обращение в Роскомнадзор.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина была удивлена, когда узнала, что дети в возрасте 10-12 лет пользуются ботами знакомств. Она не понимает, зачем несовершеннолетние «сидят» на подобных площадках.

