Суд Москвы назначил Twitch штраф в размере 13 млн рублей

сегодня в 12:30

Таганский районный суд Москвы признал компанию Twitch Interactive, Inc. виновной в совершении административного правонарушения и назначил ей штраф в размере 13 млн рублей, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы .

Twitch Interactive, Inc. владеет видеостриминговым сервисом Twitch. Компанию осудили по ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ (нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных).

Суд оштрафовал Twitch Interactive, Inc. на 13 млн рублей за совершение административного правонарушения.

Ранее столичный суд признал виновной WhatsApp LLC* по этой же статье. Компании назначили штраф в размере 17 млн рублей.

* Принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории РФ.