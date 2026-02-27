Суд Москвы назначил Google штраф свыше 16 млрд рублей

сегодня в 14:33

Московский суд назначил новый штраф компании Google LLC. На этот раз сумма оказалась баснословной, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Постановление вынес мировой судья № 236 Нагорного района столицы 27 февраля. Он признал компанию виновной в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ.

Речь идет об уклонении от исполнения административного наказания. Компания не оплатила другие штрафы в срок.

Корпорации назначили наказание в виде административного штраф в размере 16 017 368 387,36 рубля.

На этой неделе суд в Москве оштрафовал Google почти на 23 млн рублей. Причина — неудаление запрещенной информации.

