сегодня в 14:17

Суд в Москве оштрафовал Google почти на 23 млн рублей за неудаление информации

Столичный суд признал Google виновным по ч.2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта или владельцем информационного ресурса информации, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ).

Судом назначены наказания в виде административных штрафов в размере 3,8 млн рублей за каждое из 6 нарушений, общая сумма которых составила 22,8 млн рублей.

Ранее стало известно, что в Москве суд оштрафовал мессенджер Telegram на 7 млн рублей за повторное неудаление запрещенной информации.

