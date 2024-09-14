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Суд Москвы: директор ресторана попала под домашний арест за отравление гостей

Владелице китайского ресторана в российской столице Екатерине Шаповаловой назначили меру пресечения. По информации следствия, она может быть виновна в отравлении граждан КНР, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Шаповалову отправили под домашний арест на почти два месяца — до 13 ноября. Также она должна придерживаться запретов на определенные действия.

Шаповалову обвиняют в совершении преступления по части второй статьи 238 УК РФ — использование товаров, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Решение вынес Мещанский райсуд Москвы.

Ранее массовое отравление произошло в парк-отеле «Солнечный» в Московской области. У людей поднялась температура до 40 градусов и была интоксикация.