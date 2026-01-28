Суд Гамбурга удовлетворил иск Усманова к немецкому изданию FAZ

Гамбургский земельный суд вынес решение в пользу российского миллиардера Алишера Усманова в отношении его иска к немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), наложив запрет на распространение изданием ряда клеветнических утверждений о бизнесмене, сообщает Газета.ru .

Суд обязал FAZ прекратить публикацию заявлений о том, что финансовое благосостояние Усманова якобы используется «в интересах Кремля», что он неофициально представлял российские интересы в Узбекистане, а также о его вмешательстве в редакционную политику газеты «Коммерсант» после ее приобретения в 2006 году.

Кроме того, суд запретил распространение признанных ранее российским судом не соответствующими действительности утверждений покойного политика Алексея Навального* о «дарении» Алишером Усмановым недвижимости структурам, связанным с заместителем главы Совбеза РФ Дмитрием Медведевым.

Подчеркивается, что за нарушение судебного запрета FAZ может быть оштрафована на сумму до 250 тысяч евро за каждый случай нарушения. В случае невозможности взыскания штрафа предусмотрен административный арест на срок до шести месяцев за каждый эпизод, но не более двух лет в совокупности.

Гамбургский земельный суд признал недопустимыми к распространению заявления швейцарского издания Watson о якобы имеющейся у Усманова недвижимости на озере Тегернзее в Германии и яхте Dilbar.

Адвокат по медиаправу Йоахим Штайнхефель, представляющий интересы Алишера Усманова, заявил, что решение суда подтверждает несостоятельность статьи FAZ, представляющей собой компиляцию ложных утверждений и дискредитированных нарративов Алексея Навального*.

«Неспособность газеты представить доказательства была очевидна и стала логичным продолжением провала политически мотивированных расследований в отношении Алишера Усманова в Германии. Это не первый случай, когда ложные утверждения, которые используются для обоснования санкций в отношении Алишера Усманова, запрещаются судами», — добавил он.

В декабре 2025 года расследование в отношении Усманова по подозрению в нарушении немецкого законодательства о внешнеэкономической деятельности, связанного с действующими санкциями ЕС, было прекращено без предъявления каких-либо обвинений и с сохранением презумпции невиновности.

*Внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.