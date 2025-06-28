Суд арестовал последователя Алекса Лесли за домогательства

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Московский суд избрал меру пресечения Алексею Башину, который по совету блогера и «секс-гуру» Алекса Лесли приставал к девушкам на улицах столицы, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города.

Мужчину обвиняют по ч. 1 ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера). Следствие ходатайствовало об его аресте. При этом защита хотела, чтобы Башину избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

В итоге суд отправил фигуранта в СИЗО на срок 1 месяц 28 суток.

Ранее в Москве были зафиксированы случаи, когда мужчины по заданию «гуру секса» Алекса Лесли подходили к женщинам, трогали их за ягодицы и предлагали вступить в интимную связь. Правоохранители задержали нескольких последователей блогера.

Самого Лесли обвинили в склонении к изнасилованию. В отношении него было возбуждено уголовное дело.