Суд арестовал имущество семьи экс-сотрудника управления «К» МВД по делу о взятке

Суд в Москве арестовал имущество семьи бывшего сотрудника управления по борьбе с преступлениями в сфере информационно-телекоммуникационных технологий («К») МВД РФ Георгия Сатюкова, заочно арестованного по делу о получении рекордной в истории полиции взятки в размере 5 млрд рублей, сообщает ТАСС .

В частности, арестованы многочисленные счета, ценные бумаги и драгоценные металлы, находящиеся в собственности брата, отца и матери Сатюкова. Суд также наложил арест на недвижимость его семьи.

Вторым обвиняемым по делу проходит его подчиненный Дмитрий Соколов. Предварительно, оба скрылись в другой стране.

По версии следствия, оба под угрозой уголовного преследования навязали покровительство системному администратору криптобиржи World Exchange Services Pte. Ltd., зарегистрированной в Сингапуре, Алексею Иванову.

Следствие считает, что экс-полицейские конвертировали часть криптовалюты в доллары, евро и рубли и разместили деньги на десятках счетов в разных банках, вложили в ценные бумаги. После этого обвиняемые начали скупать недвижимость.

Есть информация, что Соколов приобрел апартаменты в самом высоком здании Дубая — башне «Бурдж-Халифа». Еще недвижимость была и в Москве. У предполагаемых взяточников арестовали квартиру в ЖК «Нежинский ковчег».