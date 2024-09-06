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Су-34 нанес удар по скоплению личного состава и техники ВСУ в Курской области

Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 ударил по скоплению личного состава и военной техники ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщается в Telegrаm-канале Минобороны РФ.

Отмечается, что экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил ударил по скоплению личного состава и военной техники Вооруженных сил Украины в приграничье Курской области.

Ранее Зеленский заявил, что ВСУ намерены удерживать территории, захваченные в приграничных районах Курской области. При этом украинский лидер отметил, что США якобы не знали о готовящемся вторжении.