Ступинский роддом 3 мая приглашает будущих родителей на день открытых дверей

Будущих пап и мам родильный дом Ступинской клинической больницы приглашает посетить день открытых дверей 3 мая, где сотрудники проведут экскурсию и ответят на вопросы. Об этом сообщается на официальном сайте администрации округа.

По словам заведующей Людмилы Арзамасцевой, общение с посетителями будет проходить в формате экскурсии. Будущие родители и их родственники смогут посмотреть на условия пребывания в учреждении, познакомиться с персоналом и задать вопросы.

«Каждую пятницу мы проводим в родильном доме День открытых дверей. Будущие мамы знакомятся с обстановкой, видят условия пребывания, общаются с персоналом. Практически всегда будущие мамы, которые были у нас, возвращаются к нам на роды. Это говорит о многом. Хотелось бы напомнить, что мы принимаем роды в любое время дня и ночи. Независимо от времени суток окажем необходимую помощь», — отмечает Арзамасцева.

Мероприятие начнется в 12:00. Посетителям рекомендуется иметь при себе сменную обувь и паспорт.

Сотрудники роддома просят воздержаться от посещения, если у вас симптомы респираторных заболеваний. Предварительная запись не требуется.

Адрес родильного дома: г. Ступино, ул. Чайковского, вл. 7, к 5. Информацию можно уточнить по телефону: 8(496)647-24-72.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.