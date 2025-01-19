Ступинские волонтеры приняли участие в подготовке купели для крещенских купаний

В ночь с 18 на 19 января верующие смогли окунуться в специально оборудованные купели, которые организованы в двух локациях: у Белопесоцкого монастыря и возле церкви в селе Починки. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Ступино.

Для обеспечения безопасности и комфорта всех желающих принять участие в этом традиционном обряде, организаторы привлекли добровольцев. Волонтеры установили на местах купания палатки для обогрева, организовали освещение и обустроили подходы к воде. В ночь они дежурили у купелей, помогая поддерживать порядок, следить за соблюдением правил безопасности и оказывать необходимую помощь всем желающим.

«В связи с аномально теплой зимой лед на водоемах менее прочный, поэтому в этом году заход в воду осуществляется непосредственно с берега», — предупредили организаторы.

Они призвали всех соблюдать меры предосторожности и купаться только в специально оборудованных местах под наблюдением спасателей.

Для обеспечения безопасности на местах проведения крещенских купаний дежурили спасатели, медицинские работники, сотрудники полиции и Росгвардии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил православных с Крещением Господним.