Ступинские новобранцы пополнят Президентский полк

сегодня в 13:49

Из 35 набранный в Ступино новобранцев 1 направится в Преображенский, 4 — в Президентский полк. У последнего особые требования: рост — не менее 175 см, хорошее знание русского языка, отсутствие татуировок на теле, отличное здоровье и физическая форма, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Как рассказывают новобранцы, на предложение служить в Президентском полку согласились сразу. Юноши занимались спортом с детства, среди увлечений — футбол, хоккей, борьба и бокс.

По словам ступинского военного комиссара Юрия Быля, потребности в личном составе Вооруженных сил России возросли.

«Разворачивается ряд новых объединений и воинских частей. Ребята, которые призваны на срочную военную службу, будут проходить службу в центральных районах России в Московском военном округе», — уточнил он.

Юрий Быль пожелал ребятам набраться хорошего опыта, вернуться домой крепкими и здоровыми.

Молодых людей провожали близкие и друзья. Ивана Городилова пришли поддержать целым отделением военно-патриотического объединения «Звезда». Парень занимался на протяжении нескольких лет, дослужился до звания старшего сержанта.

«Научился маршировать, освоил сборку-разборку автомата Калашникова и пистолета Макарова. Выучил военную историю и многое другое», — поделился Иван.

В 7:00 автобус с новобранцами отправился в путь. На сборном пункте региона всех обеспечат форменным обмундированием, средствами личной гигиены.

Весенний призыв стартовал 1 апреля. Из округа направлено служить порядка 70 ребят. Всего планируют — 160 человек. Завершится весенняя призывная кампания 15 июля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.