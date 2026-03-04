Студенты в Истре посетили завод «Мобитрак»

сегодня в 17:37

Студенты Истринского филиала Красногорского колледжа побывали на предприятии «Мобитрак» и познакомились с производством мобильных объектов. Экскурсия прошла в рамках проекта «Выбирай свое» и направлена на подготовку кадров для местной промышленности, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Истре продолжают готовить специалистов для реального сектора экономики. Обучающиеся колледжа посетили предприятие «Мобитрак», где выпускают фудтраки, дома на колесах и мобильные офисы.

Студентам показали полный цикл производства — от раскроя металла и сварки до окраски изделий в специальной камере. Особый интерес вызвала презентация автономного павильона площадью 30 кв. м с возможностью размещения ресторана внутри.

Предприятие входит в число лидеров региона по выпуску трейлеров и торговых точек. Ежемесячно здесь производят от 30 до 70 единиц продукции. Представители завода рассказали будущим специалистам об условиях труда, уровне заработной платы и действующих льготах.

Организаторы отмечают, что такие встречи помогают мотивировать выпускников оставаться работать на предприятиях округа. Мероприятие прошло при поддержке местного отделения партии «Единая Россия» и активистов «Молодой Гвардии Единой России».

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.