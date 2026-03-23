Студенты техникума в Одинцове провели встречу со школьниками

Профориентационную встречу для учеников гимназии № 14 провели 20 марта в Одинцове амбассадоры «Одинцовского техникума» в рамках программы «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети». Школьникам рассказали о направлениях подготовки и правилах приема, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Гимназистам представили широкий спектр направлений подготовки — от информационных технологий до востребованных рабочих профессий. Также им рассказали о прохождении производственной практики, социальных партнерах техникума, возможностях трудоустройства и правилах приема. Школьники получили информационные буклеты и задали интересующие вопросы.

«Одинцовский техникум» основан в 1940 году. За более чем 80 лет здесь подготовили свыше 25 тыс. специалистов. В числе реализуемых программ — монтаж и эксплуатация систем газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, обслуживание инженерных систем ЖКХ, твердотельная электроника, сварочное производство, информационные системы и программирование, ремонт автомобилей, банковское дело, технология продукции общественного питания и парикмахерское искусство.

