Студенты техникума посетили филиал Мособлгаза в Одинцовском округе

Студенты Одинцовского техникума 9 апреля посетили филиал АО «Мособлгаз» в Одинцовском округе Подмосковья в рамках Единого дня открытых дверей программы «Профессионалитет». Для обучающихся провели экскурсию и мастер-класс, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Экскурсия прошла на базе Одинцовского филиала АО «Мособлгаз». Студенты познакомились с организацией работы газового хозяйства, узнали о деятельности аварийно-диспетчерской службы и особенностях ее функционирования. Особое внимание специалисты уделили современным инструментам и оборудованию.

Участники смогли попробовать в действии газоанализаторы и другие профессиональные приборы, которые используются в повседневной работе предприятия.

ГБПОУ МО «Одинцовский техникум» основан в 1940 году. За более чем 80 лет учреждение подготовило свыше 25 тыс. специалистов. В техникуме реализуют программы по направлениям монтажа и эксплуатации систем газо- и водоснабжения, ремонта инженерных систем ЖКХ, твердотельной электроники, сварочного производства, информационных систем и программирования, обслуживания автомобилей, банковского дела, технологии продукции общественного питания и парикмахерского искусства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что создание центра управления ЖКХ стало возможно благодаря высокому уровню цифровизации. Свой вклад внесла и модернизация аварийной службы.

«Центр ЖКХ, который мы создали здесь, в центре управления регионом, — это команда, которая отвечает за энергоснабжение: «Россети МР», «Мособлэнерго», это все, что касается тепла и водоснабжения. Создание такого центра стало возможным благодаря достаточно высокому и еще идущему процессу цифровизации», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.