Студенты Сергиево-Посадского колледжа бесплатно постригли воспитанников семейного центра

Сотрудничество студентов-парикмахеров, их мастеров-наставников и социальных учреждений Сергиево-Посадского округа длится ни один год. Он носит название «Парикмахер добра». На этот раз они побывали в ГБСУ СО МО «Семейный центр Сергиево-Посадский», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Здесь воспитываются дети с очень тяжелыми ментальными и двигательными нарушениями. Им трудно общаться с чужими людьми, важно к каждому найти особый подход, уговорить, подержать за руку.

Студентам групп ФП «Профессионалитет» кластера «Туризм и сфера услуг», обучающиеся по специальности «Технологии индустрии красоты», совместно с мастером производственного обучения Майей Козловой удалось расположить к себе ребят и создать им красивые стрижки.

Для всех ребят они смогли создать фактически атмосферу праздника — этому способствовали брендированные фартуки и полотенца. Воспитанники семейного центра долго рассматривали себя в зеркало, гладили по голове и благодарили своих фей красоты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.