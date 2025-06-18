Студенты Сергиева Посада могут подработать на каникулах в МБУ «Благоустройство СП»

Муниципальное бюджетное предприятие Сергиево-Посадского округа предложило студентам и старшим школьникам подработку на каникулы. С такой инициативой вышла глава округа Оксана Ероханова, сообщает пресс-служба администрации округа.

Ребятам предлагается не сидеть в гаджетах, а провести каникулы с пользой для здоровья и округа: сажать цветы, подкрашивать элементы на детских площадках, собирать сухие ветви, собирать мусор.

Одним из первых откликнулся выпускник 9 класса Георгий Ибатулин, ему 15 лет. В летнее время он решил не сидеть дома, а подработать на карманные расходы — не все же у родителей выпрашивать. Юноша рассказывает, что увидел объявление в интернете и решил откликнуться.

«Иногда бывает сложно. Вчера отправили в центре города пихты сажать, прям устал. Честно говоря, от себя такого не ожидал», — рассказывает Георгий Ибатулин.

Всю работу подростки выполняют под чутким руководством наставников, которые всегда готовы прийти на помощь.

«Ребята приходят хорошие, покладистые. К работе готовы. Трудиться не боятся и выполняют все хорошо», — рассказывает Алена Подлецких, мастер участка МБУ «Благоустройство СП».

Подработать в летнее время таким способом могут юноши и девушки с 14 лет, трудятся всего 4 часа в день, график 5/2.

«С 14 лет мы принимаем с разрешения родителей, после 16 разрешения не требуется. Зарплата составит от 25 до 35 тыс. рублей. Еще есть четыре свободные ставки», — рассказал Сергей Минайлов, заместитель начальника отдела благоустройства МБУ «Благоустройство СП».

Все подробности о подработке можно узнать по телефону: 8(496)551-38-37.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе проживает 1,76 млн детей и программа по обеспечению их безопасности продолжится до 2030 года.

«Детский контингент в Подмосковье составляет 1,761 млн человек и постоянно растет. <…> Президентская программа предполагает комплексную безопасность детей», — отметил Воробьев.