Студенты Сергиева Посада дали старт стройке животноводческого комплекса в РФ и Европе

Студенты Сергиево-Посадского колледжа вместе с губернатором Московской области Андреем Воробьевым, министром сельского хозяйства РФ Оксаной Лут и председателем совета директоров агропромышленного холдинга «Зеленая Долина» Сергеем Юдиным заложили первый камень в строительство крупнейшего в России и Европе животноводческого комплекса. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Проект реализуется при поддержке правительства РФ и министерства сельского хозяйства РФ. Соглашение о его запуске было подписано на Петербургском международном экономическом форуме — 2025. Строительные работы начались 9 июля.

Комплекс рассчитан на содержание 39,5 тысячи голов крупного рогатого скота. На территории будет работать современный цех глубокой переработки молока, а его продукция будет поставляться на российский рынок.

Комплекс предоставит региону более тысячи новых рабочих мест. Для сотрудников и их семей планируется строительство современного жилого квартала с необходимой социальной инфраструктурой. Кроме того, комплекс будет поддерживать малый агробизнес: фермерские хозяйства смогут получать корма, ветеринарные услуги и помощь в воспроизводстве скота.

О важности таких проектов для профессионального образования рассказала директор Сергиево-Посадского колледжа Галина Носырева.

«Наши студенты с первого курса участвуют в профориентации. Они знакомы со всеми предприятиями округа и активно участвуют в мероприятиях различного уровня — от мастер-классов до чемпионатов. Студенты профессиональных организаций Московской области видит и понимает, сколько инициатив реализует регион для их развития: инфраструктура колледжей, строительство современных предприятий, участие работодателей в подготовке кадров», — сказала Носырева.

Директор колледжа добавила, что диалог между образованием и бизнесом развивает экономику региона.

«Мы понимаем, что наша главная задача — подготовка высококвалифицированных специалистов», — резюмировала Носырева.

Первую очередь МегаКомплекса запустят в 2027 году, а к 2030 году предприятие выйдет на полную мощность.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.