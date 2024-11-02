Студенты подмосковного медколледжа завоевали награды чемпионата «Абилимпикс»

С 26 по 29 октября в Москве в Гостином дворе состоялся национальный этап чемпионата профессионального мастерства «Абилимпикс» среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. В нем приняли участие более 1 тыс. человек из разных регионов России по 73 направлениям, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Два студента Московского областного медицинского колледжа: Алена Михайличенко из Ногинского филиала и Иван Макеев из Коломенского филиала, стали призерами в составе сборной команды Московской области. Алена Михайличенко стала победительницей в номинации «Веб-дизайн», а Иван Макеев получил серебряную медаль в номинации «Массажист».

«Чемпионат „Абилимпикс“ позволяет людям с ограниченными возможностями здоровья продемонстрировать свои профессиональные и творческие навыки. Московский областной медицинский колледж всегда идет навстречу таким студентам, чтобы помочь им развить их креативные способности и адаптироваться к жизни в обществе. Поздравляю наших ребят, которые прошли этот сложный путь и получили заслуженные награды», — сказал директор Московского областного медицинского колледжа Саркис Бабаян.

По итогам чемпионата «Абилимпикс» Подмосковье заняло 5 место среди 79-ти регионов, участвовавших в соревнованиях, и получило 31 медаль: 8 золотых, 9 серебряных и 14 бронзовых.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.