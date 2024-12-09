Студенты подмосковного колледжа «Энергия» провели мастер-класс по 3D-моделированию

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В Красногорском культурно-досуговом комплексе «Подмосковье» состоялся фестиваль, приуроченный к Международному дню инвалидов. В рамках мероприятия амбассадоры проекта «Профессионалитет» из колледжа «Энергия» провели мастер-класс по 3D-моделированию, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Второкурсники, обучающиеся по специальности «Аддитивные технологии», продемонстрировали навыки работы в профессиональном софте Blender 3D, помогая участникам освоить базовые принципы создания и редактирования трехмерных объектов. Кроме того, учащиеся провели занятия по тематическим направлениям кластеров «Машиностроение», «Радиоэлектроника» и «Атомная промышленность».

Все участники успешно справились с заданиями, а сам мастер-класс вызвал живой интерес у присутствующих. По мнению участников, аддитивные технологии обладают большим потенциалом в инклюзивной проектной деятельности, а 3D-принтеры становятся важным инструментом для многих сфер жизни.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.